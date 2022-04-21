Группе ДДТ отменили концерт в Тюмени после их отказа выступать в зале с буквой Z

Фронтмен группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал в интервью журналисту Александру Плющеву об отмене концерта в Тюмени.

«Сегодня должны были играть в Тюмени, но вот не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила. Я всегда стараюсь говорить все, что думаю, все об этом знают», — заявил он.

Шевчук не уточнил причин отмены концерта, но предположил, что это может быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z.

«В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали», — пояснил музыкант.

Он добавил, что концерт перенесут на более позднее время. Его дата пока неизвестна.

Ранее стало известно об отмене российских концертов «Машины времени». Причины их отмены также не назывались.