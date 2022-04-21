В Подмосковье задержали мужчину, который поджег машину с символами в поддержку «спецоперации»

В Подмосковье полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля с символами поддержки российской «спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщило МВД.

По версии правоохранителей, подозреваемый облил машину бензином и поджег ее. Преступление произошло в ночное время, знакомый преступника снял произошедшее на видео, а затем скрылся вместе с ним.

«Транспортное средство полностью сгорело, сумма ущерба составила более миллиона рублей. Следователем Следственного управления МУ МВД России „Пушкинское“ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167 и 213 УК РФ», — сказали в МВД.

Фигуранта дела поместили под стражу, его соучастника в данный момент разыскивает полиция. В арендованной квартире задержанного провели обыск, там, по словам МВД, обнаружили литературу, пропагандирующую идеологию нацизма.