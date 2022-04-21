Пиар-менеджер петербургского филиала Пушкинского музея уволилась из‑за цензуры

Пиар-менеджер ГЦСИ Петербург, также известного как петербургский филиал Пушкинского музея, Алина Пчелинцева уволилась из‑за цензуры. Об этом сообщил The Village.

Девушка рассказала, что дирекция Пушкинского музея запретила филиалам вести аккаунты в Facebook и Instagram*, а затем потребовала, чтобы в оставшихся соцсетях не упоминались заблокированные СМИ и способы обхода блокировок.

Пчелинцева же ранее разместила на страницах ГЦСИ ссылку на материал The Village о жизни независимых галерей Петербурга после начала «спецоперации». Пост, по словам пиар-менеджера, был согласован с заведующей филиала Натальей Хвоенковой.

В публикации сотрудница музея отметила, что для доступа к статье им потребуется VPN. Спустя неделю SMM-менеджер Пушкинского музея Дарья Артемьева попросила Пчелинцеву удалить пост, но та не захотела это делать. Алина настаивала, что он не нарушает никаких законов.

«На следующий день моей начальнице начали сыпаться гневные сообщения от московских коллег, что вот я творю черт-те что, не знаю законов, подставляю организацию, а The Village — „экстремистское издание“», — рассказала Пчелинцева.

По ее словам, «дело дошло даже до директора Пушкинского музея». «Как мне рассказали, якобы Марина Девовна с присущей ей деликатностью сказала, что я слишком хороший человек, чтобы на данном этапе и в данных обстоятельствах работать в государственном учреждении», — добавила Пчелинцева.

Впрочем, после инцидента она уже решила уволиться. «Когда я поняла, что они сами хотят, чтобы я уволилась, задумалась: может быть, зря сделала им такой подарок? Но решила, что внутренний предел был для меня уже пройден и отзывать заявление бессмысленно», — поделилась экс-пиар-менеджер.

Негласные требования к постам в соцсетях, не подкрепленные никакими официальными документами, Пчелинцева назвала «суровой, беспощадной, бессмысленной» самоцензурой. При этом девушка отметила, что коллеги из ГЦСИ поняли ее решение об увольнении.

«Не то чтобы кто‑то особенно меня похвалил за увольнение, но как минимум никто не упрекнул меня в излишней принципиальности. И я знаю, что некоторые хотели бы уйти сейчас, но не все могут себе позволить, как я, махнуть хвостом просто из‑за своих принципов», — сказала она.

* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.