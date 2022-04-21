Умер американский актер Роберт Морс. Он сыграл Берта Купера в «Безумцах»

Умер американский актер, лауреат премий «Тони», «Эмми» и «Драма Деск» Роберт Морс. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Морс скончался на 91-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Точную причину смерти издание не называет.

Он родился в 1931 году в городе Ньютон, штат Массачусетс. Одна из первых больших работ актера — роль в бродвейской постановке пьесы «Сваха» трехкратного обладателя Пулитцера Торнтона Уайлдера.

За главную роль в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая» был удостоен премии «Тони». Среди более поздних работ Морса — роль сооснователя рекламного агентства Sterling Cooper Берта Купера в сериале «Безумцы». За нее он пять раз номинировался на «Эмми» и получил премию Гильдии киноактеров США.