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При пожаре в военном НИИ в Твери погибли минимум шестеро, 27 человек пострадали

Семён Гудошников
Сегодня в 20:28

Шесть человек погибли и 27 пострадали в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте Воздушно-космических сил в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

13 человек госпитализированы. По информации источника ТАСС, погибших больше — 7 человек. Собеседник агентства сообщает, что судьба более 10 человек неизвестна, они могут находиться под завалами.

ГУ МЧС получило сообщение о возгорании в 11.08. Пожар удалось ликвидировать лишь к 19.40.

Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам и охватил три верхних этажа из четырех. Кровля строения обрушилась, площадь пожара составила около 2500 квадратных метров.

В тушении принимали участие более 240 человек, 69 единиц техники, включая вертолет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, здание и проводка были старые.

НИИ Воздушно-космических сил Минобороны России был образован в 2014 году. По данным СМИ, его специалисты занимались, в частности, разработкой ракетных систем «Искандер».

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