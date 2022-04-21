При пожаре в военном НИИ в Твери погибли минимум шестеро, 27 человек пострадали

Шесть человек погибли и 27 пострадали в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте Воздушно-космических сил в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

13 человек госпитализированы. По информации источника ТАСС, погибших больше — 7 человек. Собеседник агентства сообщает, что судьба более 10 человек неизвестна, они могут находиться под завалами.

ГУ МЧС получило сообщение о возгорании в 11.08. Пожар удалось ликвидировать лишь к 19.40.