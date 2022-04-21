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Фестиваль Ural Music Night объявил шорт-лист музыкантов. Выступят theabc, Парнишка и другие артисты

Денис Ламехов
Сегодня в 20:24

Екатеринбургский мультижанровый фестиваль Ural Music Night объявил шорт-лист музыкантов, прошедших отбор жюри и получивших возможность выступить на событии. Списком и подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

Минимальное число экспертов, оценивавших каждую заявку, — пять. Среди них организаторы фестивалей, журналисты, издатели, ведущие, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов. Так, на фестивале сыграют поп-аноним Парнишка, работающие с соулом и R’n’B Tihotiho, электророкеры «Гафт», синти-поп-дуэт theabc и еще множество музыкантов.

Всего, согласно сообщению Ural Music Night, на 100 сценах в Екатеринбурге выступят более 2000 музыкантов. Среди них Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, qaynar, Kickin’ Jass Orchestra, Settlers, Alkonost, Aeterna, Shoo, «Собачий Lie», «Оммаж», «Раги Ганги», «Сны саламандры», Passmurny, «Ватерфолс», Элона Миллер, «Ошибся номером», Mika Vino, Екатерина Яшникова, Pine Ridge, «Макодзеба», Sergey Suvid, Анатолий Айс, Marat Taturas, Mimiko, On Robot, Close to Monday, DJ Peretse, Genning, Lynh, «Багз & Майк», Erkoff, «Старый кадиллак».

Однако и этот список не окончательный: организаторы дополнительно объявят хедлайнеров фестиваля. Он состоится 24 июня 2022 года, вход на все сцены бесплатный.

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