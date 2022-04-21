МВД задержало еще шестерых участников финансовой пирамиды Finiko. Ущерб превысил 5 млрд рублей

МВД задержало еще шестерых руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщает ТАСС.

Задержания прошли вчера, 20 апреля, при участии Росгвардии. Имена и должности задержанных не раскрываются. Министерство внутренних дел обратилось с ходатайствами о заключении их под стражу.

В МВД добавили, что к текущему моменту ущерб от деятельности Finiko превысил 5 млрд рублей. Количество заявлений от потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, насчитывает порядка 5000. «Среди обманутых не только россияне, но и граждане государств СНГ, а также стран Европы и США», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, участники пирамиды действовали в Татарстане и других российских регионах с января 2018-го по июль 2021 года. Представители пирамиды собирали средства под предлогом эффективных вложений на фондовых и криптовалютных рынках, заявили в министерстве. Вкладчикам обещали высокий процент ежемесячных доходов, однако никаких инвестиций Finiko не делала.

30 июля 2021 года в Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. 7 сентября был задержан Ильгиз Шакиров, который, по информации издания «Бизнес Online», привлек 100 тыс. вкладчиков и имел статус вице-президента.