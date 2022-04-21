Суд в Петербурге ликвидировал ЛГБТ-фонд «Сфера»*

Куйбышевский районный суд Петербурга ликвидировал благотворительный фонд ЛГБТ «Сфера»*. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Сотрудники «Сферы» отметили, что в ходе прений представитель Минюста заявила, что фонд якобы осуществлял политическую деятельность, используя иностранное имущество.

«По результатам проверки Минюстом выявлено, что деятельность организации направлена на изменение законодательства, в том числе Конституции», — сказала представитель ведомства в суде.

В фонде не согласны с такой оценкой своей работы. Решение о ликвидации организации в «Сфере»* назвали «необоснованным и несоответствующим нормам права».

«Мы считаем его политически и идеалогически мотивированным, отдельно отмечая стремление государства уничтожить большинство гражданских и правозащитных организаций в стране», — заявили в «Сфере»*.

Представители фонда отметили, что их службы продолжают оказывать юридическую и психологическую помощь ЛГБТ-сообществу. «Мы сделаем все возможное, чтобы эта работа продолжалась без перебоев», — пообещали в организации.

«Мы не можем оставить сообщество без защиты и поддержки в такое тяжелое время. Наша команда всегда видела своим долгом помощь сообществу и объединение его, основываясь на ценностях защиты прав человека и гуманизма. И сейчас это особенно важно», — добавили в «Сфере»*.

*Благотворительный фонд «Сфера» признан Минюстом РФ НКО, выполняющей функцию иностранного агента.