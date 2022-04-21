Арт-объекты, перформансы и мультики под открытым небом: «Архстояние детское-2022» объявило программу

8-й фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние детское-2022», который пройдет в арт-парке «Никола-Ленивец» с 24 по 26 июня, поделился с «Афишей Daily» программой этого года.

Темой этого года станет гармоничное сосуществование и взаимодействие реального и цифрового миров. «Архстояние детское-2022» обещает «закачать» в сознание детей мир природного заповедника напрямую, в обход гаджетов. А гости фестиваля всех возрастов должны почувствовать себя исследователями.

Хедлайнером феста выступит художник Дима Шабалин. Он создает арт-объекты из найденных предметов, превращая их в неоартефакты современности и выстраивая собственную фэнтези-мифологию. С 2013 года Шабалин сосредоточился на создании масок, его работы выставлялись в Париже, Берлине и Москве.

Весь фестиваль в парке будет работать большая творческая мастерская, куда может прийти каждый без предварительной записи. В ней получится попробовать себя в роли художника под началом сотрудников Новой Третьяковки, Музея Москвы, Литературного музея и Музея архитектуры им. Щусева.

Также в программе — театральные представления и неожиданные перформансы, выступление группы, название которой пока держат в секрете, ежевечерний просмотр мультиков в кинотеатре под открытым небом, дневные и ночные путешествия по арт-парку и традиционный футбол мячами-планетам, во время которого можно играть руками, ногами, головами, спинами и боками.

Кемпы в этом году будут самоорганизованные: различные сообщества создадут свои собственные кластеры с программой, в которой может поучаствовать любой желающий. Программы кемпов будут объявлены позже.

Специально к фестивалю «Никола-Ленивец» объявляет открытый конкурс на создание авторского проекта. Принять в нем участие могут дети любых возрастов со своими родителями. Участникам нужно придумать такое место, где можно собраться с друзьями и вобрать в себя окружающий мир. К рассмотрению принимаются проекты временных инсталляций или интерактивных арт-объектов.

Чтобы принять участие, нужно до 15 мая прислать эскиз или макет проекта с описанием через форму заявки на сайте. Победитель будет объявлен 16 мая, его проект появится на фестивале, а автор и его семья получат приглашение в «Никола-Ленивец».