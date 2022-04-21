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Эльвиру Набиуллину переназначили главой ЦБ еще на пять лет

Семён Гудошников
Сегодня в 15:09

Депутаты Госдумы переназначили Эльвиру Набиуллину председательницей Центробанка еще на пять лет. Об этом сообщают «Ведомости».

За кандидатуру Набиуллиной проголосовали 338 депутатов (75,1%), против — 83 (18,4%). Фракции «Справедливая Росси — За правду» и КПРФ выступили против переназначения Набиуллиной, заявили их представители на заседании.

Это будет третий срок нынешней главы Центробанка подряд. К его завершению она будет занимать эту должность 14 лет. Предшественник Набиуллиной Сергей Игнатьев возглавлял Банк России с 2002 по 2013 год. Кандидатуру Набиуллиной на переназначение внес 18 марта Владимир Путин.

Источники Bloomberg сообщали, что после начала российской «военной операции» на Украине Эльвира Набиуллина планировала уйти с должности, но Путин отказал ей в этом. В Центробанке данную информацию отрицают.

В ответ на «военную операцию» на Украине западные страны заморозили около половины валютных активов Центробанка (300 млрд долларов) и запретили любые транзакции с ним. Набиуллина говорила, что Центробанк будет оспаривать это решение.

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