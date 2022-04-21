Эльвиру Набиуллину переназначили главой ЦБ еще на пять лет

Депутаты Госдумы переназначили Эльвиру Набиуллину председательницей Центробанка еще на пять лет. Об этом сообщают «Ведомости».

За кандидатуру Набиуллиной проголосовали 338 депутатов (75,1%), против — 83 (18,4%). Фракции «Справедливая Росси — За правду» и КПРФ выступили против переназначения Набиуллиной, заявили их представители на заседании.

Это будет третий срок нынешней главы Центробанка подряд. К его завершению она будет занимать эту должность 14 лет. Предшественник Набиуллиной Сергей Игнатьев возглавлял Банк России с 2002 по 2013 год. Кандидатуру Набиуллиной на переназначение внес 18 марта Владимир Путин.

Источники Bloomberg сообщали, что после начала российской «военной операции» на Украине Эльвира Набиуллина планировала уйти с должности, но Путин отказал ей в этом. В Центробанке данную информацию отрицают.

В ответ на «военную операцию» на Украине западные страны заморозили около половины валютных активов Центробанка (300 млрд долларов) и запретили любые транзакции с ним. Набиуллина говорила, что Центробанк будет оспаривать это решение.