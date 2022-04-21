перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России 16:06
В России отменяют концерты «Машины времени» 16:00
Michael Miller/Wikimedia Commons
Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат в НХЛ 15:41
Опрошенные Центробанком аналитики допустили разгон инфляции в России до 22% 15:38
Marvel прекратит продавать лицензии на комиксы российским издательствам 14:47
93% российских ветклиник заявили о дефиците препаратов и вакцин 14:46
The Smashing Pumpkins закончили работу над своим 12-м альбомом. В него войдут 33 трека 14:44
Россия закроет дипмиссии Эстонии, Латвии и Литвы в Пскове и Петербурге 14:39
FIFA/YouTube
«Спорт-Экспресс»: провайдер технологии видеоповторов в футболе может прекратить работу в России 14:06
Минпромторг: IKEA и Inditex ищут способы снова открыть магазины в России 14:01
Великобритания ввела санкции против гендиректора РЖД и концерна «Калашников» 13:24
Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» из‑за утечки данных 13:05
Режиссер Клаус Гут отказался получать «Золотую маску» за оперу «Саломея» 13:01
Outreach Pete/Wikimedia Commons
Суд в Москве оштрафовал Google на 11 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации 12:31
Производитель Ariel, Tide, Always и Gillette допускает уход с российского рынка 12:10
Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на реальный срок в колонии 11:47
«Яндекс» приостановил инвестиции в России и за рубежом 11:30
В России выявили 8875 новых случаев коронавируса 11:11
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные» на 2023 год 10:37
Нацбанк Чехии отозвал лицензию у местного подразделения Сбербанка 10:13
Отключить рекламу

The Smashing Pumpkins закончили работу над своим 12-м альбомом. В него войдут 33 трека

Денис Ламехов
Сегодня в 14:44

Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins закончила работу над своим 12-м альбомом, рассказал гитарист коллектива Джефф Шредер. Его слова передает NME.

Дата выхода и название записи пока не раскрываются. Пластинка образует трилогию с полноформатниками «Mellon Collie and the Infinite Sadness» 1995 года и «Machina/The Machines of God» 2000-го.

В новый альбом войдут 33 композиции — он станет «своего рода рок-оперой», заявил Шредер. При этом он отказался сообщать о других особенностях грядущего релиза, но уточнил, что The Smashing Pumpkins сделают несколько заявлений в течение тура по США, который начнется в конце апреля.

Предыдущая пластинка группы «Cyr» увидела свет 27 ноября 2020 года. В мае 2021-го «Афиша Daily» составила гид по альбомам The Smashing Pumpkins от худшего к лучшему.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Родители строгого режима
Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают сына-коррупционера
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить