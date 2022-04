The Smashing Pumpkins закончили работу над своим 12-м альбомом. В него войдут 33 трека

Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins закончила работу над своим 12-м альбомом, рассказал гитарист коллектива Джефф Шредер. Его слова передает NME.

Дата выхода и название записи пока не раскрываются. Пластинка образует трилогию с полноформатниками «Mellon Collie and the Infinite Sadness» 1995 года и «Machina/The Machines of God» 2000-го.

В новый альбом войдут 33 композиции — он станет «своего рода рок-оперой», заявил Шредер. При этом он отказался сообщать о других особенностях грядущего релиза, но уточнил, что The Smashing Pumpkins сделают несколько заявлений в течение тура по США, который начнется в конце апреля.

Предыдущая пластинка группы «Cyr» увидела свет 27 ноября 2020 года. В мае 2021-го «Афиша Daily» составила гид по альбомам The Smashing Pumpkins от худшего к лучшему.