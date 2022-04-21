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«Спорт-Экспресс»: провайдер технологии видеоповторов в футболе может прекратить работу в России

Денис Ламехов
Сегодня в 14:06

Британская компания Hawk-Eye Innovations, предоставляющая технологии для видеоповторов во время футбольных матчей, может прекратить сотрудничество с Российским футбольным союзом, пишет газета «Спорт-Экспресс», не раскрывая источники.

Согласно сообщению издания, «существует большая вероятность» ухода провайдера из России. «Спорт-Экспресс» отмечает, что Hawk-Eye Innovations принадлежит японской корпорации Sony. Компания работает с основными европейскими лигами, включая АПЛ и Бундеслигу, а также с ФИФА и УЕФА.

Hawk-Eye Innovations предоставляет РФС не только технологии, но также оборудование и операторов видеоповторов, которые помогают бригаде судей, следящих за происходящим на поле через мониторы. По данным «Спорт-Экспресса», в случае ухода из России компания вывезет оборудование и прекратит работу операторов.

Сертификацию ФИФА прошли четыре другие компании: по одной из Бельгии и Гонконга, а также две из Соединенных Штатов. Американские и бельгийскую системы можно использовать до середины октября 2023 года, гонконгскую — до конца ноября 2023-го.

Международный совет футбольных ассоциаций одобрил использование системы видеопомощи арбитрам в марте 2016-го. В августе того же года США стали первой страной, начавшей использовать систему. Спустя месяц она была применена в рамках товарищеского матча Франция—Италия.

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