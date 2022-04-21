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Суд в Москве оштрафовал Google на 11 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации

Виктория Шанина
Сегодня в 12:31

Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной в двух административных правонарушениях за отказ удалять фейки о «военной спецоперации» России на Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей. Из них 4 млн за первое и 7 млн за второе правонарушение.

По данным суда, Google публиковала в том числе недостоверную информацию о числе погибших мирных жителей Украины и российских военнослужащих, а также экстремистские высказывания в адрес россиян и властей страны с призывами к физической расправе над ними.

Судья заявил, что Роскомнадзор направил Google пять уведомлений в конце марта, где потребовал удалить неправомерный контент. В частности, речь шла о фейках в роликах на ютьюбе. Компания проигнорировала все уведомления, поэтому 14 апреля РКН составил и направил в суд протокол.

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