Режиссер Клаус Гут отказался получать «Золотую маску» за оперу «Саломея»

Режиссер Клаус Гут отказался получать премию «Золотая маска» за постановку оперы Рихарда Штрауса «Саломея», премьера которой состоялась в феврале 2021 года в Большом театре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина рассказала: «Жюри проголосовало и выбрало режиссера Клауса Гута („Саломея“), но вчера в половине двенадцатого вечера в дирекцию Большого театра пришло письмо о том, что он в случае присуждения премии не может получить награду в сложившейся ситуации».

«По положению о премии и фестивале итоги голосования жюри невозможно изменить, но невозможно и не принимать во внимание решение Клауса Гута. Поэтому премия в номинации „Лучшая работа режиссера в опере“ не была присуждена», — сообщили организаторы премии в официальном телеграм-канале.

Клаус Гут — один из самых заметных современных оперных режиссеров. Немец по происхождению, он работал во Франкфуртской опере, Берлинской государственной опере, венском театре Ан дер Вин, Цюрихском оперном театре.

Большой театр поставил «Саломею» совместно с американской «Метрополитен-оперой». 19 марта генеральный директор Большого Владимир Урин сообщил, что опера останется в репертуаре театра.