Нацбанк Чехии отозвал лицензию у местного подразделения Сбербанка

Национальный банк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe (принадлежит Сбербанку). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Чешское информационное агентство.

По информации агентства, Нацбанк Чехии начал процедуру отзыва лицензии еще в конце февраля. Причиной стало ухудшение положения банка, в частности, из‑за «военной спецоперации» произошел резкий отток вкладов.

Sberbank CZ может оспорить решение Нацбанка. Для этого ему необходимо обратиться в специальную банковскую комиссию и совет Нацбанка до его вступления в силу.

Как отмечает «Коммерсант», в Sberbank CZ свои средства хранили, в том числе, целые населенные пункты. Так, у Моравско-Силезского края до сих пор лежат в банке 2,4 млрд крон (около 8,2 млрд рублей).

Все средства вкладчиков, как граждан и компаний, так и населенных пунктов, застрахованы на сумму до 100 тыс. на каждый депозит. Они будут выплачиваться в течение трех лет в соответствии с чешским законодательством.