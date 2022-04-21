Tesla увеличила выручку до рекордных 18,8 млрд долларов

Компания Tesla заявила о рекордной выручке в первом квартале (январе–марте) 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Несмотря на проблемы в цепочках поставок и приостановку работы завода в Шанхае из‑за карантина, выручка Tesla выросла на 81% в годовом исчислении и составила 18,76 млрд долларов.

Чистая прибыль компании увеличилась в 7,1 раза и составила 3,28 млрд долларов по сравнению с 0,464 млрд в 2021 году.

Отмечается, что без учета разовых факторов прибыль повысилась с 0,93 долларов за акцию до 3,22 долларов.

В настоящее время завод Tesla в Шанхае продолжает работу в ограниченном режиме. Работникам завода приходится жить на его территории из‑за запрета на передвижения по городу в связи с распространением COVID-19. Компания предоставила каждому сотруднику спальный мешок, матрас, трехразовое питание и пособие в размере 400 юаней в день (около 63 долларов).