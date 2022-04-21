СМИ: после обострения на Донбассе в Россию прибыли более 900 тыс. беженцев

В Россию прибыло более 915 тыс. беженцев из Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишут РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах и силовых структурах соответственно.

По информации РИА «Новости», речь идет о беженцах, которые приехали в Россию с начала эскалации конфликта на Донбассе. Отмечается, что в числе прибывших 169 тыс. детей.

Отметка в 900 тыс. беженцев была преодолена в минувшие сутки — за день в страну прибыло 19 тыс. человек. Ежедневно границу России со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекают от 15 тыс. до 20 тыс. человек.

Масштабные эвакуации гражданских лиц начались в феврале 2022 года на фоне обострения ситуации вокруг Украины. 22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля — объявил о начале военной спецоперации на территории Украины.