Расследование гибели Галины Хатчинс выявило, что на съемках «Ржавчины» было небезопасно

Завершилось расследование гибели оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина». Оно выявило, что на площадке не соблюдались правила безопасности. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

По мнению властей штата Нью-Мексико, где произошла трагедия, сотрудники компании Rust Movie Productions LLC «продемонстрировали полное безразличие к безопасности». Они, как считают расследователи, «знали, что процендуры безопасного обращения с оружием не соблюдаются».

Вследствие этого на съемках в октябре 2021 года актер Алек Болдуин нажал на курок служившего реквизитом револьвера и выстрелом убил Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соузу.

«Это полная неспособность работодателя следовать признанным общенациональным процедурам, которые обеспечивают безопасность сотрудников», — заявил глава проводившего расследования ведомства Джеймс Кенни.

Он призвал всех работников киноиндустрии сообщать о нарушении правил безопасности на съемочных площадках. Нарушения на съемках «Ржавчины» Кенни назвал «серьезными и сознательными».

Кенни отметил, что уголовное расследование трагедии еще продолжается. Однако на Rust Movie Productions LLC уже наложен самый высокий штраф, возможный по законам штата. Он составляет 136 793 доллара.

Представители кинокомпании не согласились с выводами властей Нью-Мексико. Адвокаты студии намерены обжаловать решение. «Мы думаем о семье Галины и молимся за нее», — добавил сотрудник Rust Movie Production Стефан Фридман.