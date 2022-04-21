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В Мариуполе под обстрел попал корреспондент RT Борис Кузнецов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

В Мариуполе под обстрел попал корреспондент медиакомпании RT Борис Кузнецов. Об этом сообщили в телеграм-канале «RT на русском».

Журналист снял на видео момент обстрела. «Инцидент произошел в районе „Азовстали“ и завода Ильича, когда наша съемочная команда вместе с СК РФ и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы», — сказали коллеги Кузнецова.

Это не первый случай, когда в ходе «спецоперации» России на территории Украины пострадал работник СМИ. В марте под Киевом был ранен репортер Fox News Бенджамин Холл, его коллеги — оператор Пьер Закржевски и украинская журналистка Александна Кувшинова — погибли.

Также погибла под обстрелами в Киеве журналистка The Insider* Оксана Баулина. Кроме того, получил пулевое ранение в ногу корреспондент «Известий» Родион Северьянов. 12 апреля в Мариуполе пострадала репортер Первого канала Ирина Куксенкова.

* The Insider признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

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