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Рэпера A$AP Rocky задержали в Лос-Анджелесе. Его подозревают в вооруженном нападении

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:06

Рэпера A$AP Rocky задержали в аэропорту Лос-Анджелеса в связи с подозрением в вооруженном нападении. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на полицию.

По версии правоохранителей, Раким Майерс (A$AP Rocky) в ноябре 2021 года применил оружие против своего знакомого. Рэпер, как считают полицейские, выстрелил из пистолета в мужчину и нанес ему легкое ранение.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сам Майерс же сбежал с места преступления вместе с двумя другими участниками инцидента.

Жертва нападения утверждала, что A$AP Rocky стрелял в него три или четыре раза. Согласно полицейским отчетам, одна из пуль задела левую руку мужчины.

В 2019 году рэпер уже привлекался к ответственности за участие в уличной драке в Швейции. Майерс около месяца находился под стражей, а затем был приговорен к условному наказанию за нападение.

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