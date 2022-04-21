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Партия «Яблоко» подала заявку на антивоенный марш в Москве 1 мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:20

Члены московского отделения партии «Яблоко» подали заявку на проведение 1 мая массового шествия против «специальной военной операции» России на Украине. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на лидера фракции в Мосгордуме Максима Круглова.

Ранее члены «Яблока» уже подавали две заявки на подобные акции, но мэрия их отклонила, сославшись на эпидемиологическую обстановку. Теперь Круглов, а также его коллеги Андрей Морев и Николай Рыбаков надеются на одобрение.

«Эпидемиологическая обстановка, как известно, закончилась», — пояснил Круглов. Однако в Москве все еще действует запрет на проведение публичных мероприятий — его Морев недавно пытался оспорить в суде.

«Мы подали заявку на несколько маршрутов — на тот случай, если мэрия посчитает, что накормить москвичей вареньем будет важнее, чем высказать свою позицию по поводу происходящего ужаса», — сказал Круглов.

Члены «Яблока» хотели бы провести массовые мероприятия и в других городах России: Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Миассе и Магнитогорске. В партии эти акции называют «„антиспецоперационными“ митингами» и «митингами за мир».

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