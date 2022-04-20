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Электротеатр Станиславский отменил спектакль с Юлией Ауг после жалобы депутата на актрису

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:31

Электротеатр Станиславский отменил спектакль «Сад» с участием актрисы Юлии Ауг, который был запланирован на 20 апреля. Об этом сообщили на сайте театра.

Показ постановки не состоится «по техническим причинам», отметили представители театра. Спектакли, намеченные на 25 и 26 мая, должны состояться — билеты на них по-прежнему можно купить на сайте.

Ранее депутат Александр Хинштейн опубликовал пост, в котором раскритиковал актрису и ее «антироссийскую позицию». Он заявил, что «уже связался с руководителем Департамента культуры Москвы Александром Кибовским, в чьем ведении находится театр».

«Да, свободу мнений и свободу творчества — никто не отменял. Но предоставлять такому человеку сцену одного из ведущих столичных государственных (!) театров — выглядит, мягко говоря, странно», — написал Хинштейн.

По его словам, Кибовский был не в курсе высказываний Ауг о «специальной военной операции» на территории Украины и ее выступлений против присоединения Крыма. Чиновник «пообещал разобраться» в ситуации, отметил Хинштейн.

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