Электротеатр Станиславский отменил спектакль с Юлией Ауг после жалобы депутата на актрису

Электротеатр Станиславский отменил спектакль «Сад» с участием актрисы Юлии Ауг, который был запланирован на 20 апреля. Об этом сообщили на сайте театра.

Показ постановки не состоится «по техническим причинам», отметили представители театра. Спектакли, намеченные на 25 и 26 мая, должны состояться — билеты на них по-прежнему можно купить на сайте.

Ранее депутат Александр Хинштейн опубликовал пост, в котором раскритиковал актрису и ее «антироссийскую позицию». Он заявил, что «уже связался с руководителем Департамента культуры Москвы Александром Кибовским, в чьем ведении находится театр».

«Да, свободу мнений и свободу творчества — никто не отменял. Но предоставлять такому человеку сцену одного из ведущих столичных государственных (!) театров — выглядит, мягко говоря, странно», — написал Хинштейн.

По его словам, Кибовский был не в курсе высказываний Ауг о «специальной военной операции» на территории Украины и ее выступлений против присоединения Крыма. Чиновник «пообещал разобраться» в ситуации, отметил Хинштейн.