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Сахар перестал дорожать в России — впервые с марта 2021-го

Виктория Шанина
Сегодня в 22:31

С 9 по 15 апреля цена на сахар в среднем по России снизилась на 0,34%. Падение зафиксировано впервые с марта 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечает Росстат, в 46 регионах цена на этот товар упала на 0,2 — 4,4%, а в 33 — выросла на 0,1 — 5,6%. В шести регионах цены остались прежними.

За предыдущий отчетный период (2-8 апреля) сахар дорожал примерно на 0,9%. С начала 2022 года — на 52,9%.

После начала «военной спецоперации» Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар из‑за европейских санкций и ослабления курса рубля. 16 марта стало известно, что сахар стал лидером по росту цен на продукты питания — он подорожал на 12,8%. Спрос на продукт вырос настолько, что ряд магазинов ввел ограничение продажи сахара в одни руки.

Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки производителей сахара. Позже ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе проверки на их складах нашли большие запасы сахара, но они не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.

29 марта было возбуждено дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс». ФАС подозревает производителя «в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к повышению цен на сахар.

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