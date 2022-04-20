«Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой после капремонта

С 29 апреля скоростной поезд «Невский экспресс» вновь начнет курсировать между Москвой и Петербургом после ремонта вагонов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В ближайшее время откроется продажа билетов, уже готово расписание до 10 мая. Во все дни, кроме 7 мая, «Невский экспресс» будет отправляться из Петербурга в 5.40 и из Москвы в 13.30.

О дальнейшем расписании рейсов скоростного поезда будет известно позже.

Летом 2021 года, спустя 20 лет после начала эксплуатации, «Невский экспресс» был направлен на капитальный ремонт. В процессе были заменены импортные комплектующие на отечественные.

Полностью отремонтированы 10 вагонов — ровно столько необходимо для курсирования одного состава. Сейчас продолжаются работы по обновлению остальных вагонов.