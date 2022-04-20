Россия передала Китаю перечень секторов рынка, которые покинули западные компании

Директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга России Сергей Носов высказался о возможном занятии части отраслей российского рынка компаниями из Китая после ухода западных компаний. Его слова передает «Коммерсант».

Носов заявил: «Для китайских компаний создаются огромные ниши, которые освобождаются зарубежными компаниями на российском рынке. Мы сформировали наши потребности по секторам, передали китайским коллегам».

«Это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь», — добавил он. Согласно заявлению Носова, Россия призывает Китай инвестировать в страну, а также локализовать в ней производство.

После начала «военной операции» множество международных компаний покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране. Среди них IKEA, OBI, H&M, Uniqlo, Netflix, Nike, Kering, LVMH, Inditex, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo. По подсчетам Йельского университета, к 20 апреля о своем уходе из России объявили более 750 компаний.