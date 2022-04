Группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile анонсировала дебютный альбом и выпустила новый трек

Группа фронтмена Radiohead Тома Йорка и гитариста Джонни Гринвуда The Smile анонсировала дебютный альбом «A Light for Attracting Attention» и выпустила новый трек «Free in the Knowledge». Клип на композицию появился на YouTube.

Релиз пластинки намечен на 13 мая, в нее войдут 13 песен. Помимо опубликованного сегодня трека, коллектив успел выпустить четыре других: «You Will Never Work in Television Again», «The Smoke», «Skrting on the Surface» а также «Pana-vision» из саундтрека к «Острым козырькам».