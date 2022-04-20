В России создали Ассоциацию музыкальной индустрии

В России создана Ассоциация музыкальной индустрии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ее основателями стали лейбл «Первое музыкальное» (Zivert, IOWA, «Ленинград»), продюсерский центр Velvet Music (Мари Краймбрери, Елка, Владимир Пресняков) и объединение Gazgolder (Баста, Matrang, Anikv). Гендиректором избран Валерий Дробыш.

Своими главными целями ассоциация называет выработку стратегии творческой индустрии для преодоления кризисов, правовую и консультационную поддержку, поиск путей взаимовыгодного партнерства с крупнейшими национальными компаниями из других сегментов рынка для развития российского стриминга.

«Ассоциация музыкальной индустрии родилась как ответ на стихийное стремление профессионального сообщества к консолидации в условиях ухудшения экономической ситуации в отрасли, особенно в связи с уходом из страны крупных лейблов и резким сокращением количества раскрученных каналов дистрибуции контента», — указывает объединение.

В сообщении отмечается, что музыкальный рынок в России, сумевший за счет стриминговых доходов адаптироваться к пандемии, имевший по данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers потенциал роста до 1 млрд долларов к 2024 году, оказался на пороге нового кризиса.

Объединение «может упростить коммуникацию всех игроков музыкального рынка, способствовать быстрому принятию необходимых правовых и технологических решений по текущим вопросам», заявил руководитель Gazgolder Николай Дуксин.