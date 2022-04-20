FT: остановившие работу в России зарубежные компании продолжают платить зарплату 188 тыс. работников

Остановившие работу в России зарубежные компании продолжают платить зарплату 188 тыс. сотрудников, пишет Financial Times, опираясь на собственные расчеты.

Газета указывает, что реальное количество таких работников может быть больше, так как не все компании уточнили в сообщениях для прессы, продолжат ли они платить зарплату подчиненным. Такой Financial Times называет, например, Coca-Cola.

Согласно данным FT, больше всего рабочих мест в России оплачивают McDonald’s, Renault и Carlsberg.

Специалисты в сферах производства и розницы в ближайшее время могут потерять работу, если компании не увидят перспектив быстрого возобновления деятельности, пишет Financial Times.

Собеседник газеты, юрист Питер Файндинг, имеющий опыт консультирования иностранных компаний в отношении работы на российском рынке, считает, что компании, вероятно, будут платить сотрудникам из резервов своих российских представительств, а они могут скоро подойти к концу: международный бизнес с трудом переводит деньги в Россию вследствие санкций.

Опрошенные консалтинговой компанией BCG инвесторы считают, что иностранным компаниям потребуется от двух до пяти лет для возврата на российский рынок.