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Пит Доэрти анонсировал выход новой книги мемуаров «A Likely Lad»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:13

Британский музыкант, сооснователь групп The Libertines и Babyshambles Пит Доэрти анонсировал выход новой книги мемуаров «A Likely Lad» («Молодой человек, способный создать неприятности» или «Многообещающий молодой человек»). Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Релиз намечен на 16 июня. Доэрти работал над книгой совместно с музыкальным журналистом и писателем Саймоном Спенсом. Ее название отсылает к песне The Libertines «What Became of the Likely Lads», посвященной разрыву отношений между Доэрти и его близким другом, сооснователем группы Карлом Баратом.

Среди тем, о которых артист рассуждает в книге, — наркозависимость, тюремное наказание, политика, отношения и музыкальный бизнес, указывает Rolling Stone. «Здесь есть место юмору, теплоте, проницательности, мрачным мыслям и дерзкому ощущению триумфа», — передает журнал содержание синопсиса книги.

В 2006 году, в момент расцвета музыкальной карьеры Доэрти, на английском языке вышла книга журналистов Пита Сэмсона и Нейтана Йейтса «Pete Doherty: On the Edge. The True Story of a Troubled Genius» («Пит Доэрти: Е
На краю. Правдивая история проблемного гения»), спустя еще год — книга журналиста Алекса Ханнафорда «Pete Doherty: Last of the Rock Romantics» («Пит Доэрти: Последний из рок-романтиков»).

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