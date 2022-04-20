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ЦБ продлил действие нулевых тарифов для банков в Системе быстрых платежей до июля 2024-го

Виктория Шанина
Сегодня в 15:18

Банк России продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», — пишет Центробанк.

Отмечается, что сейчас можно бесплатно переводить с карты на карту до 100 тыс. рублей в месяц через СБП. При переводах свыше этой суммы банки не могут назначать комиссию больше 0,5% от перевода (но не более 1500 рублей).

Система быстрых платежей, разработанная Центробанком, была запущена 28 января 2019 года. Она позволяет переводить деньги по простым идентификаторам, например номеру телефона или QR-коду.

1 апреля 2020 года для банков были установлены нулевые тарифы на переводы между гражданами через СБП. Изначально мера должна была действовать до 30 июня 2022 года.

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