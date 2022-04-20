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В Москве прошел чемпионат по поеданию хинкали. Победитель съел 25 штук за 1,5 минуты

Семён Гудошников
Сегодня в 14:14

В Москве впервые прошел чемпионат по поеданию хинкали на скорость. Победителем стал житель Великого Новгорода Андрей Тюрин, которому удалось съесть 25 хинкали за 1,5 минуты.

«Я, честно, не ожидал сегодня, что получится у меня съесть такое количество хинкали. Хинкали — бомба, честно говоря, очень вкусные и, главное, сочные. Они заходили в меня как по маслу. И это прямо невероятно, я даже сам не ожидал, что будет такой результат. Что я съем за 1,5 минуты 25 штук и даже не наемся. Это что‑то нечто», — поделился впечатлениями от победы Тюрин.

Новгородцу в качестве приза вручили 500 тыс. рублей. Обладателю второго места дали iPhone 13 Pro, а за третье место наградили сертификатом на 50 тыс. рублей на посещение сети ресторанов «Кафе-хинкальная».

Соревнования по поеданию хинкали проходили в два этапа. На первом определили 13 самых быстрых едоков, которые затем сошлись в финале. Участникам чемпионата подавали хинкали теплыми, а не горячими.

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