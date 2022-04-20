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Власти Петербурга продлили сбор идей для световой проекции портрета Хармса. Она заменит граффити

Денис Ламехов
Сегодня в 14:24

Администрация Петербурга продлила до 30 апреля сбор заявок для световой проекции портрета поэта-обэриута Даниила Хармса, которая придет на замену граффити на улице Маяковского, передает «Интерфакс».

В комитете по градостроительству и архитектуре, согласно сообщению агентства, заявили, что продление сроков не связано с отсутствием заявок. «Предложения поступают, решили дать больше возможностей желающим их предоставить», — рассказал неназванный собеседник «Интерфакса».

Изображения должны быть связаны с творчеством Хармса, его личностью и жизненным путем, отмечается в тексте. На конкурс принимаются авторские рисунки или известные изображения, фотографии, графика к произведениям поэта. Жителей города просят присылать «достаточно контрастные» вертикальные изображения хорошего качества. Формат файлов — jpg, размер — не менее 2 мегабайт.

После завершения приема заявок комиссия во главе с главным художником Алексеем Моором рассмотрит и отберет несколько изображений — они будут сменять друг друга на стене.

16 февраля группа активистов из сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» сообщила, что граффити с портретом поэта закрасят и заменят проекцией. Сообщалось, что собственники жилья и районная администрация подпишут мировое соглашение. Активисты заявили, что юридических возможностей сохранить портрет Хармса не было.

Затем соавтор граффити Паша Кас выступил против его замены на проекцию и заявил, что Даниил Петров, который, по словам Каса, представлялся защитником граффити, работал над компромиссным решением и встречался с депутатами, не имеет к нему отношения. Художник заявил, что будет добиваться сохранения изображения.

Хармс жил в доме на Маяковского, 11, в 1925–1941 годах, вплоть до ареста. Граффити с его изображением появилось на фасаде в 2016 году.

Закрасить изображение требовала администрация Центрального района Петербурга. Судебное разбирательство шло несколько лет. Против уничтожения портрета выступили сами жители дома и известные петербуржцы, включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и экс-губернатора города Георгия Полтавченко.

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