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Мария Захарова: Россия утратила доверие к украинским переговорщикам

Семён Гудошников
Сегодня в 11:48

Россия больше не доверяет переговорщикам с украинской стороны. Об этом заявила официальная представительница МИДа Мария Захарова в интервью каналу «Россия 24».

«Здесь уже не то что „доверяй и проверяй“, здесь просто „проверяй“, потому что доверия к этим людям давно уже нет», — цитирует ее слова ТАСС.

По словам Захаровой, изначально просьба о ведении переговоров прозвучала со стороны офиса президента Украины. «Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смыслах цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют», — утверждает она.

Представительница МИДа считает, что Украина ведет себя как режим, которым управляют, а переговоры использует как отвлекающий маневр. По ее словам, Россия была готова к тому, что Киев поведет себя непоследовательно в ходе переговоров.

Захарова также сказала, что Россия сделала все предупреждения Швеции и Финляндии по поводу последствий их возможного вступления в НАТО. «Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию», — отметила она.

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