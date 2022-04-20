В России выявили 9195 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 9195 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 555 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 749. Следом идут Петербург, Краснодарский край, а также Воронежская, Свердловская и Московская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 101 986. За сутки умерли 223 человека, за весь период — 374 171. Выздоровели 16 200 пациентов, за все время — 17 423 428. Число госпитализаций за сутки составило 3017.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 506,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,2 млн), Франция (27,8 млн), Германия (23,5 млн) и Великобритания (21,8 млн).