В России выявили 9195 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 9195 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 555 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 749. Следом идут Петербург, Краснодарский край, а также Воронежская, Свердловская и Московская области.