«Коммерсант»: дефицит ИТ-специалистов в России может смениться их переизбытком

Дефицит ИТ-специалистов, образовавшийся в России из‑за военных действий на Украине и санкций, может смениться их переизбытком. Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперты, опрошенные изданием, называют несколько причин такой тенденции. Одна из них — в Россию могут начать возвращаться специалисты, покинувшие страну в начале «военной операции».

«Многие уехали в спешке и без подготовки, у них кончаются ресурсы, а цены на аренду квартир в городах основных направлений эмиграции существенно выросли. Люди поняли, что за границей трудно, и задумались, что делать дальше», — отмечает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

В то же время крупные банки, некогда решившие заняться ИТ-разработкой, сворачивают многие проекты в условиях экономического кризиса и санкций. Источники «Коммерсанта» также указывают на все менее высокий рост зарплатных ожиданий специалистов.

Кроме того, по словам собеседников издания, из‑за ухода с российского рынка западных компаний на рынок труда выходят специалисты, которые много лет не меняли работодателя.

Через месяц после начала «военной операции» глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сказал, что страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. Он также предсказывал вторую, более масштабную волну миграции в апреле, которая, по его оценкам, затронет 70–100 тыс. айтишников.

В качестве ответной меры кабмин предоставил ИТ-специалистам отсрочку от армии, ФНС избавила компании в этой сфере от проверок на три года. 7 апреля премьер Михаил Мишустин в эмоциональной речи призвал ИТ-специалистов не уезжать.