В этом сезоне на велосипед планируют сесть 43% россиян

В этом году на велосипеде планируют кататься 43% россиян, причем часть из них уже открыла велосезон. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра ResearchMe и сервиса доставки продуктов питания Delivery Club. Его результатами с «Афишей Daily» поделились представители сервиса.

Большинство россиян (56%) используют велосипед как способ проводить досуг и развлекаться, 39% — в качестве спортивной нагрузки, 21% — для поездок на работу или учебу. При этом 59% опрошенных отметили, что катаются на велосипеде часто — каждый день или раз в несколько дней.

43% респондентов используют хотя бы один или несколько средств защиты, например, наколенники или шлем. 76% хотя бы иногда проверяют изменения правил дорожного движения. Большая часть опрошенных (45%) оценивают свои знания ПДД как минимум на «хорошо», а 32% — на отлично.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. жителей России, проживающих в городах с численностью населения свыше 1 млн человек.

Кстати, московский велопрокат открылся 18 апреля. По данным городского Дептранса, в среднем в столице совершается 20 тыс. поездок на велосипедах за сутки, в 2021 году пользователи сервсиа проехали 14 млн километров.