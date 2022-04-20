«Кто был прав в той войне? Вместе плачут на костях»: Алмо выпустил клип на трек «2022»

Обнинский неопоп-музыкант и продюсер Алмо (настоящее имя Алексей Мокроусов) выпустил трек «2022» и клип на него. Ролик появился на ютьюб-канале артиста.
В песне Алмо вспоминает свое юношество и «тот чудесный год 2008», когда он учился в 9 классе, доллар стоил «по 25» и не было «никаких терактов в Ницце». Затем музыкант обращается к настоящему времени, в котором «наши братья снова гибнут вместо генералов».
«Человек на Земле убивает и крадет. Вечный мир — это сон. Ты в него не попадешь. Я не верю судьбе, я не верю новостям. Кто был прав в той войне? Вместе плачут на костях», — заключает Алмо в припеве.
По словам артиста, он написал песню «2022» еще в начале февраля и изначально не планировал ее выпускать. «У меня есть много новых танцевальных и жизнерадостных песен, но сейчас время не для них», — пояснил Алмо.
Клип на песню сняли режиссеры Григорий Никитин и Дмитрий Шевченко при участии Татьяны Маеровой. Саму песню можно послушать на стриминговых площадках. Алмо выпустил ее «для тех, у кого остались сердце и разум».
«Во время ее написания я даже не мог представить себе мир таким, каким мы видим его сейчас. Эта песня про внутренние противоречия и разочарования. Сегодня даже среди близких мне людей есть совершенно противоположные взгляды, а во мне пополам течет русская и украинская кровь», — сказал Алмо.