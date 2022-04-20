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Минкультуры уволило сотрудника, допустившего в прокат фильм Пола Верхувена «Искушение»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:22

Министерство культуры уволило сотрудника департамента кинематографии, который допустил к прокату в России фильм нидерландского режиссера Пола Верхувена «Искушение». Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что работник допустил нарушения при оформлении документов, вследствии чего картина получила прокатное удостоверение. Сейчас удостоверение уже отозвано.

Этот документ позволял ленте быть показанной на онлайн-платформах. Однако, по мнению Минкультуры, содержание «Искушения» не соответствовало закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Картина Верхувена демонстрировалась в России только совершеннолетним. Однако за допуск ее к прокату директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультура все равно был объявлен «строгий выговор».

Картина Пола Верхувена «Искушение» вышла в 2021 году, ее впервые показали на 74-м Каннском кинофестивале в июле. Действие фильма происходит в Италии эпохи Возрождения. По сюжету монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу Бартоломею.

«Искушение» основано на реальных событиях из жизни настоятельницы итальянского монастыря Карлини. При написания сценария Верхувен и его соавтор Дэвид Бирк опирались на книгу историка Джудит С.Браун, которая нашла в архивах протокол судебного процесса над Бенедеттой.

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