В Израиле отменили концерты Нурлана Сабурова после инцидента на шоу в США

В Израиле отменили все четыре запланированных концерта казахстанского комика Нурлана Сабурова. Они должны были состояться в апреле и мае в Тель-Авиве, Беэре Шева, Хайфе и Ашдоде. Об этом сообщили на официальном сайте артиста.

Представители Сабурова не пояснили, по какой причине будут отменены шоу. Однако ранее у стендап-комика уже не состоялся концерт в Чикаго. Это произошло из‑за реакции Сабурова на перформанс украинской художницы Юлии Косивчук.

Девушка попыталась подняться на сцену по время выступления комика. На ней было надето длинное белое платье в красных пятнах, символизировавших кровь погибших в ходе военных действий на Украине женщин. Косивчук выкрикивала «Silence is crime» («Молчание — преступление»), призывая людей высказаться против «спецоперации».

Сабуров отреагировал на перформанс девушки шуткой. Он произнес: «Простите, это месячные?». Следом за этим зрительный зал разразился хохотом, а охрана силой вывела Косивчук из помещения. За это комик подвергся критике. По словам активиста Даниэля Тонкопи, украинская диаспора настояла на отмене шоу в Чикаго.

Но в Нью-Йорке Сабуров все-таки выступил. На шоу один из зрителей спросил артиста, зачем тот оскорбил активистку. Мужчину, как и Косивчук, вывели из зала охранники. По мнению ряда поклонников артиста, Сабуров должен был высказать свою позицию о «спецоперации» публично. Но на одном из шоу он признался, что «боится за семью».

После новости об отмене концертов в Израиле в сети появился скриншот поста из группы концертного агентства Bezalel Events в фейсбуке* (в данный момент она закрыта). В нем сообщалось, что организаторы шоу не могут «допустить насилие и чтобы кто‑то пострадал на мероприятии».

«После скандала в США часть общества выступила против гастролей Нурлана в Израиле. С другой стороны, на концерты купили билеты около 2000 русскоязычных израильтян. Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт внутри израильского русскоязычного сообщества, вызванный приездом комика», — заявляли представители Bezalel Events.

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