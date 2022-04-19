В честь Тейлор Свифт назвали новый вид многоножек

Американские ученые обнаружили в северо-восточной части гор Аппалачи новый вид многоножек и назвали его в честь певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщил Billboard.
Найденный вид членистоногих получил название Nannaria swiftae. Помимо этого вида, специалисты из Полтехнического университета штата Вирджиния открыли еще 15 типов многоножек.
Ведущим исследователем в группе ученых выступил Дерек Хеннен. Он признался, что музыка Тейлор Свифт «помогла ему преодолеть взлеты и падения» в ходе обучения в вузе.
«Назвать новый вид многоножек ее [Тейлор Свифт] именем — это мой способ сказать спасибо», — добавил ученый. Он рассказал, что также назвал другой обнаруженный вид многоножек в честь своей жены.
Nannaria swiftae, как отметило издание, обитает в том числе в американском штате Теннесси — именно там живет Свифт.