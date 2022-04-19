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Производитель ПО SAP уйдет из России

Дарья Мельникова
Вчера в 22:52

Крупный немецкий производитель программного обеспечения (ПО) SAP объявил, что уйдет с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по упорядоченному выходу из нашей деятельности в России, где мы работаем более 30 лет и создали отличную команду», — сказано в заявлении производителя.

В SAP предупредили, что откажутся от поддержки и обслуживания локальных продуктов в России. Производитель отметил, что независимо от любого решения клиенты и дальше смогут пользоваться локальным ПО.

3 марта разработчики программного обеспечения для организаций SAP и Oracle объявили об остановке деятельности на территории России и Беларуси. Среди крупных клиентов SAP в России значатся «Газпром», «Лукойл», РЖД, «Росатом».

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