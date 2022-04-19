В Ханты-Мансийске на студентку из Замбии завели уголовное дело. Она станцевала у Вечного огня

В Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело против студентки из Замбии. Девушку подозревают в осквернении символа воинской славы из‑за танца возле Вечного огня. Об этом сообщили «Сибирь.Реалии»* и СК.
21-летняя Ребекка Зиба, по версии следствия, «исполнила непристойный танец» 16 апреля в городском парке Победы. После этого студентка Югорского государственного университета выложила в соцсетях ролик «с надписью оскорбительного характера».
На видео Зиба стоит около мемориала и, облокотившись на него, исполняет тверк. Публикация содержит комментарий: «Shaking ass for the dead, I’m sure they are sleeping well tonight» («Трясу попой ради мертвых, уверена, они сегодня хорошо спят»).
Девушку уже задержали, после чего Зиба принесла извинения. Она заявила, что «не знала, что обозначает этот памятник». «Я не хотела, чтобы видео, которое я разместила, было оскорбительным и неуважительным по отношению к умершим», — сказала она.
Девушке вменяют осквернение символа воинской славы, совершенное группой с использованием интернета. За это преступление студентке грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы до трех лет.
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