В Ханты-Мансийске на студентку из Замбии завели уголовное дело. Она станцевала у Вечного огня

В Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело против студентки из Замбии. Девушку подозревают в осквернении символа воинской славы из‑за танца возле Вечного огня. Об этом сообщили «Сибирь.Реалии»* и СК.

21-летняя Ребекка Зиба, по версии следствия, «исполнила непристойный танец» 16 апреля в городском парке Победы. После этого студентка Югорского государственного университета выложила в соцсетях ролик «с надписью оскорбительного характера».

На видео Зиба стоит около мемориала и, облокотившись на него, исполняет тверк. Публикация содержит комментарий: «Shaking ass for the dead, I’m sure they are sleeping well tonight» («Трясу попой ради мертвых, уверена, они сегодня хорошо спят»).