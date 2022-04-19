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Гимн России в каждой школе, закрытие сервиса «VK Работа» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:54

Центробанк зарегистрировал новую платежную систему Hello. Карты, подключенные к ней, смогут осуществлять трансграничные и транзитные переводы.

Правительство обязало банки, предоставляющие ипотечные кредиты, раскрывать их полную стоимость. Это значит, что они должны будут сообщать заемщику о цене кредита с учетом страховок и других дополнительных услуг.

С 1 сентября в каждой российской школе будут исполнять гимн и поднимать флаг в начале учебной недели. Кроме того, Минпросвещения собирается ввести изучение истории с первого класса, «чтобы сохранялась историческая память».

Сергей Лавров дал интервью телеканалу India Today. Он рассказал о новом этапе «спецоперации», российском расследовании по Буче и пообещал не применять ядерное оружие.

VK решила в ближайшее время закрыть сервис «VK Работа». Когда именно это произойдет, компания не уточнила.

Российский офис Condé Nast (бренды «Vogue Россия», «GQ Россия», Tatler, Glamour, AD, CNX) свернет большую часть операционной деятельности и значительно снизит численность персонала. Гендиректор Анита Гиговская выразила надежду, что российский офис Condé Nast сможет вести бизнес «в какой‑то момент в будущем».

Автоконцерн Stellantis приостанавливает производство в Калуге. Там выпускаются Peugeot, Citroёn, Opel Combo, а также собираются внедорожники Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

Henkel (владеет Persil, Ceresit, Schwarzkopf и Syoss) прекращает бизнес в России. Завод в Энгельсе продолжает работу в штатном режим — там выпускаются Persil, Losk и «Ласка».

Американский дирижер Гавриэль Гейне решил уйти из Мариинского театра, где проработал около 15 лет. Причиной ухода стала российская «спецоперация» на территории Украины.

Компания «Напитки из Черноголовки — Аквалайф» планирует выпустить альтернативу напитку Coca-Cola под брендом RuCoLa. Производитель уже подал в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки.

Телеграм начал предлагать перевод постов, написанных на украинском языке. Павел Дуров надеется, что это облегчит работу журналистов.

Наркоторговцу, продавшему Маку Миллеру таблетки с фентанилом, которые привели к смертельной передозировке, вынесли приговор. 39-летний Райан Майкл Ривис отправится в тюрьму на 10 лет и 11 месяцев.

Александр Сокуров не будет представлять фильм «Сказка» на Каннском кинофестивале, несмотря на приглашение организаторов. По его словам, картина «слишком серьезная», чтобы «участвовать в Каннской истории». «Там принимают другие фильмы», — считает режиссер.

Джейсон Момоа ведет переговоры об участии в киноадаптации Minecraft. Актер может сыграть в фильме, режиссером которого станет Джаред Хесс, одну из главных ролей.

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