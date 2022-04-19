СМИ: и. о. декана факультета свободных искусств СПбГУ сменили из‑за сотрудничества с Бард-колледжем*

Санкт-Петербургский государственный университет освободил от должности и. о. декана факультета свободных искусств и наук Данилу Раскова. Об этом говорится на сайте вуза.

Причины такого решения не называются. Первый проректор СПбГУ Елена Чернова сказала на ректорском совещании 18 апреля, что собирается рассказать сотрудникам факультета «о ходе устранения нарушений, выявленных в деятельности подразделения».

Расков снят с должности приказом от 8 апреля. И.о. декана назначена профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова

По данным «Фонтанки», Раскова сняли с должности по результатам прокурорской проверки. Издание пишет, что нарушения касались сотрудничества с американским Бард-колледжем*, который в июне 2021 года был признан в России «нежелательной организацией».

За месяц до этого, в мае 2021-го, замректора СПбГУ Сергей Андрюшин направлял в Бард-колледж запрос о том, не получали ли они пожертвованиями из Фонда Джорджа Сороса*, который также признан в России «нежелательным».

* Бард-колледж и Фонд Джорджа Сороса признаны Генпрокуратурой «нежелательным организациями».