В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина

В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка художника Гриши Брускина «Смена декораций». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Третьяковской галереи.

Экспозиция, расположенная в девяти залах музея, должна была работать до 24 июля, но закрылась «по техническим причинам». В телеграм-канале «Артгид» рассказали, что закрытие связано с предписанием Минкульта.

По информации источника, ведомство отреагировало на запросы «возмущенных граждан». Что именно могло возмутить посетителей выставки, неизвестно.

Экспозиция была посвящена взаимоотношениям человека и социума, индивидуума и власти, личной и коллективной памяти. В состав экспозиции вошла мультимедийная инсталляция «Смена декораций», созданная в 2017 году для Венецианской биеннале.

«Как и многие проекты художника, эта инсталляция посвящена исследованию действующих, умерших и разлагающихся идеологий», — прокомментировали в «Артгиде».