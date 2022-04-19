Девушка обвинила диджея Vetalz в изнасиловании на фестивале Signal

Жительница Москвы Ксения Белоклокова, известная по работе в клубах «Мутабор» и «Радуга», обвинила Виталия Захарченко (диджея Vetalz) в изнасиловании. Девушка написала о случившемся пост в фейсбуке*.

Белоклокова рассказала, что в 2020 году подверглась насилию на музыкальном фестивале Signal в Никола-Ленивце. По словам Ксении, в ночь после завершения мероприятия организаторы предложили ей и ее подруге переночевать в домике, поскольку оставаться ночью в палатке было холодно.

Девушки планировали уехать из Никола-Ленивца утром. Однако ночью Белоклокова проснулась от того, что Захарченко зажал ей рот и начал насиловать. В комнате находилось, как отметила Ксения, «много человек», но все они спали.

«Я замерла, не смогла ни закричать, ни ответить агрессивно, как будто сознание отделилось от тела. Изнасилование длилось секунд 30», — пояснила Белоклокова.

Она добавила, что после Захарченко ушел из домика и не возвращался. В его отсутствие Ксения разбудила подругу, и они вместе «быстро собрались и побежали ловить тачку в Москву».

«Всю дорогу домой я ревела и периодически просила останавливаться, потому что меня сильно тошнило после произошедшего», — рассказала Ксения.

Белоклокова отметила, что разговаривала о своем опыте с психотерапевтом, но «психика будто решила заблокировать эти переживания» и девушка не делилась публично воспоминаниями о произошедшем.

Теперь Белоклокова считает, что ее «историю давно надо было рассказать», но отмечает, что ей «и сейчас стыдно рассказывать эту историю» и «стыдно быть жертвой случившегося».