Девушка обвинила диджея Vetalz в изнасиловании на фестивале Signal

Жительница Москвы Ксения Белоклокова, известная по работе в клубах «Мутабор» и «Радуга», обвинила Виталия Захарченко (диджея Vetalz) в изнасиловании. Девушка написала о случившемся пост в фейсбуке*.
Белоклокова рассказала, что в 2020 году подверглась насилию на музыкальном фестивале Signal в Никола-Ленивце. По словам Ксении, в ночь после завершения мероприятия организаторы предложили ей и ее подруге переночевать в домике, поскольку оставаться ночью в палатке было холодно.
Девушки планировали уехать из Никола-Ленивца утром. Однако ночью Белоклокова проснулась от того, что Захарченко зажал ей рот и начал насиловать. В комнате находилось, как отметила Ксения, «много человек», но все они спали.
«Я замерла, не смогла ни закричать, ни ответить агрессивно, как будто сознание отделилось от тела. Изнасилование длилось секунд 30», — пояснила Белоклокова.
Она добавила, что после Захарченко ушел из домика и не возвращался. В его отсутствие Ксения разбудила подругу, и они вместе «быстро собрались и побежали ловить тачку в Москву».
«Всю дорогу домой я ревела и периодически просила останавливаться, потому что меня сильно тошнило после произошедшего», — рассказала Ксения.
Белоклокова отметила, что разговаривала о своем опыте с психотерапевтом, но «психика будто решила заблокировать эти переживания» и девушка не делилась публично воспоминаниями о произошедшем.
Теперь Белоклокова считает, что ее «историю давно надо было рассказать», но отмечает, что ей «и сейчас стыдно рассказывать эту историю» и «стыдно быть жертвой случившегося».
Девушка отмечает, что не знает, есть ли другие пострадавшие от действий Захарченко. Она надеется, что если они есть, то ее рассказ «поможет им когда‑нибудь высказаться». «Возможно, я кому‑то этим помогу», — надеется Ксения.
Муж Белоклоковой, автор телеграм-канала «Леонардо Ди Ванче» Леонид Сквирский, добавил, что Захарченко — не член команды Signal, хотя и работал на фестивале. Организаторы фестиваля уже выразили Ксении свою поддержку. Захарченко же на связь с девушкой или ее супругом так и не вышел.
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