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Девушка обвинила диджея Vetalz в изнасиловании на фестивале Signal

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:49

Жительница Москвы Ксения Белоклокова, известная по работе в клубах «Мутабор» и «Радуга», обвинила Виталия Захарченко (диджея Vetalz) в изнасиловании. Девушка написала о случившемся пост в фейсбуке*.

Белоклокова рассказала, что в 2020 году подверглась насилию на музыкальном фестивале Signal в Никола-Ленивце. По словам Ксении, в ночь после завершения мероприятия организаторы предложили ей и ее подруге переночевать в домике, поскольку оставаться ночью в палатке было холодно.

Девушки планировали уехать из Никола-Ленивца утром. Однако ночью Белоклокова проснулась от того, что Захарченко зажал ей рот и начал насиловать. В комнате находилось, как отметила Ксения, «много человек», но все они спали.

«Я замерла, не смогла ни закричать, ни ответить агрессивно, как будто сознание отделилось от тела. Изнасилование длилось секунд 30», — пояснила Белоклокова.

Она добавила, что после Захарченко ушел из домика и не возвращался. В его отсутствие Ксения разбудила подругу, и они вместе «быстро собрались и побежали ловить тачку в Москву».

«Всю дорогу домой я ревела и периодически просила останавливаться, потому что меня сильно тошнило после произошедшего», — рассказала Ксения.

Белоклокова отметила, что разговаривала о своем опыте с психотерапевтом, но «психика будто решила заблокировать эти переживания» и девушка не делилась публично воспоминаниями о произошедшем.

Теперь Белоклокова считает, что ее «историю давно надо было рассказать», но отмечает, что ей «и сейчас стыдно рассказывать эту историю» и «стыдно быть жертвой случившегося».

«Спустя почти два года я поняла, что этот травмирующий опыт на самом деле очень сильно повлиял на меня. С того момента мне стало страшно находиться в замкнутом пространстве с мужчинами, мне тревожно выходить из дома, мир кажется опасным. Мне постоянно снится повторяющийся сон про то, как на меня нападают, а я не могу закричать, нет голоса. Эмоционально мне стало тяжело проявлять свои чувства»
Ксения Белоклокова

Девушка отмечает, что не знает, есть ли другие пострадавшие от действий Захарченко. Она надеется, что если они есть, то ее рассказ «поможет им когда‑нибудь высказаться». «Возможно, я кому‑то этим помогу», — надеется Ксения.

Муж Белоклоковой, автор телеграм-канала «Леонардо Ди Ванче» Леонид Сквирский, добавил, что Захарченко — не член команды Signal, хотя и работал на фестивале. Организаторы фестиваля уже выразили Ксении свою поддержку. Захарченко же на связь с девушкой или ее супругом так и не вышел.

*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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