VK закроет сервис «VK Работа»

Компания VK решила закрыть сервис для поиска работы «VK Работа». Об этом сообщает «Интерфакс».

Сервис закроется в ближайшее время. Когда именно это произойдет, компания не уточнила. В VK заявили, что все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены.

Cотрудники сервиса перейдут в другие продукты компании, в том числе во «ВКонтакте», в «VK Звонки» и «VK Видео».

Mail.Ru Group запустила свой сервис для трудоустройства в 2019 году, купив компанию «Айконджоб», работающую под брендом Worki. В 2021 году Worki переименовали в «VK Работа» и интегрировали в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».