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Компания «Напитки из Черноголовки» планирует выпускать альтернативу Coca-Cola

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:46

Российская компания «Напитки из Черноголовки — Аквалайф» намерена выпустить альтернативу американскому напитку Coca-Cola. Производитель подал заявку на регистрацию бренда RuCoLa. Об этом сообщило агентство «Москва».

Заявка, поданная в Роспатент, предполагает право производить под торговой маркой газированную воду, газированные напитки, содовую, соки и лимонады, а также ароматизаторы, закваску, кефир и продукты питания.

Владельцы бренда Coca-Cola уже подали в суд на «Напитки из Черноголовки». Они считают, что бренд RuCoLa нарушит их интеллектуальные права, и требуют признать ненормативные правовые акты недействительными.

Ранее Coca-Cola Company уже вступала в судебный спор с «Напитками из Черноголовки». Тогда поводом стало появление на российском рынке бренда Fantola, который, по мнению американского производителя, похож на Fanta.

Российской компании удалось выиграть первый раунд патентного спора в декабре 2021 года. Роспатент отказался отзывать регистрацию товарных знаков Fantola.

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