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В Литве запретили носить георгиевскую ленту и писать буквы Z и V в публичном пространстве

Виктория Шанина
Сегодня в 17:32

Парламент Литвы принял поправки, которые запрещают публичное использование георгиевской ленты и написание букв Z и V. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Литовские власти сочли ленту и буквы за символику, которая «пропагандирует военную агрессию». В частности, по мнению парламента, двухцветная георгиевская лента — это символ «тоталитарных или авторитарных режимов».

«За поправки в Кодекс об административных правонарушениях проголосовали 124 члена сейма, 1 против, 2 воздержались», — говорится в сообщении Sputnik.

Теперь поправки должен одобрить президент Литвы Гитанас Науседа.

«В первоначальном проекте поправок предлагалось включить запрет на специфические символы — двухцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку, буквы Z и/или V или другие элементы, содержащие эти символы. Комитет по правовым вопросам и охране правопорядка, который был назначен основным органом для решения этого вопроса, усовершенствовал свое предложение и выбрал более общую формулировку», — отмечает Sputnik.

За нарушение закона предполагается штраф от 300 до 700 евро, для руководителей юрлиц и иных ответственных лиц — от 600 до 1200. Повторное нарушение будет наказываться штрафами в размере 500–900 евро и 800–1500 евро соответственно.

Ранее, 19 апреля, стало известно, что «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о признании георгиевской ленты одним из символов воинской славы России и победы российского народа в Великой Отечественной войне. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак пояснил, что это необходимо, так как георгиевская лента «все чаще оказывается объектом нападок» в республиках бывшего СССР.

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