Банки обязали раскрывать реальную стоимость ипотеки

Правительство обязало банки, предоставляющие ипотечные кредиты, раскрывать их полную стоимость. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Это значит, что банки должны будут сообщать заемщику о цене кредита с учетом страховок и других дополнительных услуг. Такой принцип работы сделает понятной реальную стоимость ипотеки, считают в правительстве.

«Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В России предоставляют ипотечные кредиты не более 100 банков. С 1 апреля максимальная ставка по кредитам выросла до 12% годовых — это почти в два раза больше изначального уровня в 6,5%, но и ниже ключевой ставки ЦБ в 20%.